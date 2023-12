Governo encaminha à Aleam novo pedido de empréstimo no Amazonas

Manaus/AM - Com objetivo de ampliar a oferta de vagas de matrículas e melhorar a qualidade da educação do Estado do Amazonas, o Governo do Amazonas encaminhou à Assembleia Legislativa do estado (Aleam) um novo pedido de empréstimo de R$ 395 milhões.

De acordo com o PL, o dinheiro, que será emprestado do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). "Desta feita cumpre-me informar que a Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX, por intermédio da Resolução n.º 9, de 09 de maio de 2023, publicada no DOU de 12 de maio de 2023, autorizou o estado do Amazonas a realizar a preparação de cooperação financeira no valor de U$$ 100.000.000,00, sendo o valor de empréstimo junto ao BID até U$$ 80.000.000,00 e a contrapartida até U$$20.000.000,00", explicou o Poder Executivo Estadual.

No mês passado, foram feitas outras três solicitações. Na primeira, o governador pediu quase R$ 1 bilhão para "reforçar os instrumentos de preservação da floresta". No segundo pedido, o Governo disse que os recursos seriam destinados ao Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica, Social e Ambiental do Estado do Amazonas (Pró-Sustentável II).

Na terceira solicitação, o governador Wilson Lima pediu aos deputados R$ 1,5 bilhão, novamente do Banco do Brasil. O dinheiro seria aplicado na "recuperação econômica do Estado, de forma sustentável, gerando empregos e renda para a população, com investimentos nas áreas de educação, saúde, segurança pública e infraestrutura".