Governo do Amazonas revoga decreto que determinava fechamento de comércio

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima anunciou que vai flexibilizar as medidas restritivas do decreto estadual que determinava o fechamento de serviços não essenciais por 15 dias. O anúncio foi feito na madrugada deste domingo (27) após reunião com representantes das entidades do comércio, no Centro Integrado De Comando e Controle (CICC).

As novas regras para o funcionamento das atividades não essenciais devem ser divulgadas nesta segunda-feira (28).

O decreto, que entrou hoje em vigor, gerou uma onda de protestos em todas as zonas da capital, desde a manhã deste sábado.