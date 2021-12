Governo do Amazonas reforça atendimento a pessoas com estresse e ansiedade

Com 238 óbitos causados pelo suicídio no Amazonas, até outubro deste ano, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS- RCP), informa que, mesmo com o agravamento da Pandemia de Covid-19 e da crise econômica e social vivida no Brasil, os números desse tipo de óbito mantêm uma estabilidade.

Como medidas preventivas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia reforço no atendimento a pessoas com sintomas de estresse, depressão e ansiedade, com destaque a profissionais da área da saúde envolvidos no atendimento da Covid-19.

Conforme os registros do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), em 2019, 252 óbitos por suicídio foram registrados no Amazonas e em 2020, 313 registros.

No país, conforme demonstrado pelos dados do Anuário de Segurança Pública publicados em julho deste ano, houve uma variação de apenas 0,4% no número de mortes autoinfligidas entre 2019 e 2020, o que aponta para uma estabilidade nesse índice.

Durante a pandemia, houve o temor de que o confinamento e o estresse gerados pela situação aumentassem os casos de suicídio, mas isso não se confirmou.

Mesmo assim, a preocupação de que o agravamento da situação de saúde, somada à crise econômica e social do país pudessem refletir nesses índices futuramente, levou a Rede de Atenção Psicossocial do Estado (RAPS), da Secretaria de Estado de Saúde (SES) a promover ações de prevenção ao suicídio e automutilação.

ATENDIMENTO

Entre as medidas anunciadas, houve a reforma do suporte psicológico às pessoas que foram acometidas ou que sofreram as consequências da Covid-19, disponibilizado via on-line, além de ações de educação em saúde em defesa da vida. E a habilitação de novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no interior do Estado e ampliação das ações de saúde mental na atenção Básica.

Por meio do projeto denominado Telepsi, são ofertadas teleconsultas psicológicas e psiquiátrica para atendimento contra estresse, ansiedade, depressão e irritabilidade a profissionais dos Sistema Único de Saúde (SUS) e de serviços essenciais que estão na linha de frente da Covid-19.



Para os especialistas da RAPS, suicídio é um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive genéticos, culturais e socioambientais.

Deve ser considerado como o desfecho de uma série de fatores que se acumulam na história do indivíduo, não de forma causal e simplista apenas a determinados acontecimentos pontuais da vida do sujeito.

Eles destacam que entre os sintomas apresentados por uma pessoa com ideia suicida estão com insônia, perda da esperança no futuro, tristeza constante ou variações bruscas de humor, cancelamento de compromissos e isolamento.

O essencial é prestar atenção a esses sinais e caso sejam percebidos, não devem ser menosprezados e orientar a pessoa a buscar tratamento e ajuda na Rede de Saúde Mental e, em casos graves, atendimento no Centro de Valorização da Vida (CVV), por meio do contato 188.