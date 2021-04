Governo do Amazonas libera aulas práticas de direção e universidade

Manaus/AM - As aulas práticas de direção e nas universidades foram liberadas, a partir de segunda-feira (03), com a edição do novo decreto do Governo do Amazonas devido à desaceleração dos casos da Covid-19 no Estado. As mudanças foram apresentadas nesta sexta-feira (30), durante reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à doença.

Com a mudança, fica à critério das universidades particulares, o funcionamento para os dois anos finais dos cursos e, também, aulas práticas, desde que observem os protocolos de segurança. Além disso, as autoescolas também estarão autorizadas a ministrar as aulas práticas.

As novas medidas são válidas por mais 15 dias.