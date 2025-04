Governo do Amazonas envia ajuda humanitária a Boca do Acre durante Operação Cheia 2025

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve neste sábado (26) na sede da Defesa Civil do Estado para acompanhar o envio de ajuda humanitária ao município de Boca do Acre, no sul do Amazonas. A ação faz parte da Operação Cheia 2025 e visa mitigar os impactos causados pela cheia dos rios que afeta diversas regiões do estado.

Durante a vistoria, o governador reforçou o compromisso do governo estadual com as populações atingidas. Segundo ele, há um planejamento em curso desde o início do ano para garantir uma resposta rápida às emergências. Lima também destacou o diálogo com as prefeituras para estruturar cidades mais resilientes diante de eventos climáticos extremos.

A operação vai beneficiar cerca de 2 mil famílias em Boca do Acre, com o envio de 2 mil cestas básicas (equivalente a 40 toneladas de alimentos), além de 200 caixas com 6 mil copos de água potável. Os insumos estão sendo transportados por carretas e devem chegar ao destino em até quatro dias, conforme as condições da BR-319. O município é o quarto a receber apoio dentro da atual fase da Operação Cheia, após Manicoré, Apuí e Humaitá.

O secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, coronel Francisco Máximo, ressaltou que o planejamento antecipado permitiu a execução eficiente das ações emergenciais. Segundo ele, outros municípios também serão atendidos conforme forem sendo impactados pelas cheias. A ação contou com a presença do prefeito de Boca do Acre, Frank Barros, e vereadores locais.

Entre os dias 21 e 23 de abril, Manicoré, Apuí e Humaitá já haviam recebido alimentos, água potável, caixas d’água e kits de purificadores, beneficiando aproximadamente 26 mil pessoas. Em paralelo, o governo também enviou kits de medicamentos e insumos de saúde para sete municípios, atendendo a uma população estimada em mais de 35 mil pessoas.

Até o momento, mais de 29,6 mil famílias foram afetadas pela cheia em todo o Amazonas, impactando cerca de 118,4 mil pessoas. Do total de 62 municípios do estado, 12 estão em Situação de Emergência, 14 em Alerta e 36 em Atenção. A Operação Cheia 2025 foi iniciada oficialmente em janeiro, com a criação do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos, e articula ações em nível estadual e federal para lidar com a situação.