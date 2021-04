Governo do Amazonas anuncia antecipação do 13º dos servidores; Veja datas

A primeira parcela de 50% do 13º salário será paga pelo Estado para, aproximadamente, 80 mil servidores ativos que devem receber, juntos, R$ 190,6 milhões. O número de servidores na inatividade - pensionistas e aposentados - são cerca de 43 mil. Juntos eles irão receber R$ 50 milhões de adiantamento da 1ª parcela do 13° salário. Abono servidores da saúde

Outra medida é o pagamento, na próxima sexta-feira (16), de abono para mais de 25 mil profissionais da saúde em parcela única. A antecipação da primeira parcela do 13° salário para 80 mil servidores ativos e 43 mil servidores que estão na inatividade será efetuada nos dias 20 e 21 de maio. Com isso, será injetado, aproximadamente, R$ 270 milhões para aquecer a economia. O governador frisou que as datas dos pagamentos do salário de maio estão mantidas: 28 (sexta-feira) e 31 (segunda-feira). Beneficiados

Manaus/AM - O governador Wilson Lima, anunciou, nesta segunda-feira (12), a antecipação da primeira parcela do 13° salário para os servidores estaduais ativos e em inatividade, a partir do dia 20 e 21 de maio.

