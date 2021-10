Governo define critérios para retorno do público em jogo entre Brasil e Uruguai na Arena da Amazônia

Manaus/AM - Os critérios de acesso à Arena da Amazônia para o clássico entre Brasil e Uruguai, no dia 14 de outubro, foram definidos e divulgados nesta sexta-feira (01). O jogo é válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

A partida será a primeira pelas eliminatórias com público, desde o início da pandemia de Covid-19. A ocupação máxima será de 14 mil pessoas, 35% da ocupação do estádio.

Para a entrada na Arena da Amazônia, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto juntamente com a carteira de vacinação, sendo a data da segunda dose com período mínimo de 15 dias, a contar da data da realização do jogo, ou com a primeira dose mais o teste negativo RT-PCR, com 72 horas de antecedência do evento, ou antígeno, com 48 horas de antecedência da partida.

Haverá ainda a aferição de temperatura e não será permitido ao público a entrada com alimentos e bebidas em geral. A comercialização de produtos durante o clássico ficará restrita aos industrializados e embalados de fábrica.

O uso de máscara de proteção facial será obrigatório nas dependências do estádio, ao longo de todo período de permanência, além da manutenção do distanciamento social em todos os setores da Arena, incluindo os assentos e áreas comuns.

Em caso de não cumprimento das normas de segurança estabelecidas na portaria 138/2021, incluindo e não se limitando à aglomeração de qualquer natureza, os voluntários e equipes de segurança, saúde e organização da partida, poderão orientar a retirada da pessoa que descumprir as normas sanitárias vigentes.