Governo começa a pagar hoje 2ª parcela do 13º salário, anuncia Wilson Lima

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou que os servidores do Estado começaram a receber a segunda parcela do 13º salário a partir desta segunda-feira (12). Os pagamentos serão realizados até esta terça-feira (13), conforme comunicado de Lima em suas redes sociais.

