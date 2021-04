Governo apresenta a deputados plano incompleto para enfrentar a pandemia

A presidente da Comissão de Saúde da Aleam, deputada Dra, Mayara Pinheiro (Progressistas), realizou ontem a audiência pública com os órgãos de saúde e de controle, do Estado e da capital, com a participação do secretário da SES, Marcellus Campêlo, representantes da Semsa, e do reitor da UEA, Cleinaldo Costa.

O esperado plano de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, com os 10 eixos definidos pela equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, não causou o impacto esperado. O secretário Marcellus explicou que é a primeira apresentação do plano e a SES está aberta a contribuição e pode retificar, se precisar.

Mayara mostrou gráficos sobre a pandemia e argumentou que nunca aconteceu a efetivação de lockdown no Amazonas, embora “o Amazonas seja um estado totalmente diferenciado, tanto na questão da localização, como de outras variáveis”.

A deputada também sugeriu adotar medidas que foram eficazes em países na Europa, como a testagem em massa da população e o isolamento dos contaminados. Prevenindo a contaminação comunitária, segundo ela, haveria a possibilidade de evitar uma possível terceira onda.

O reitor da UEA, Cleinaldo Costa colocou a necessidade de planejamentos estratégico e logístico para garantir vacinação a toda população. “Todas as outras ações devem receber destaque da mídia, mas a vacinação é prioridade”, disse, colocando a UEA à disposição para dialogar sobre novos tipos de testagem.

Autor do pedido de audiência, o deputado Wilker Barreto (Podemos) questionou como está a compra de vacinas pela prefeitura e se todas as unidades atendem Covid-19. O representante da Semsa, Djalma Pinheiro, explicou que a Semsa aguarda para saber quantas doses serão disponibilizadas e disse que todas as unidades hoje atendem pacientes com coronavírus.

Diante dos muitos pontos ainda não ‘amarrados’, e de muitas dúvidas sobre as ações preventivas, a deputada Dra. Mayara sugeriu que a Semsa e a SES se reúnam e definam a estratégia de ações em conjunto, e que seja marcada outra audiência pública, na semana seguinte, para que as definições sejam passadas a todos.

O plano criado com auxílio de um comitê científico de especialistas de várias frentes da Covid-19, contém medidas de enfrentamento; detalhamento da rede de urgência e emergência; projeção de leitos clínicos e de UTI; fortalecimento do sistema primário, abastecimento de oxigênio até os planos de ação de transferências interestaduais e intermunicipais e de comunicação.