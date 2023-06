Governo anuncia repasse de R$ 2 milhões para Caprichoso e Garantido e auditoria sobre recursos

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou nesta segunda-feira (26), o repasse de R$ 2 milhões para os bumbás Caprichoso e Garantido, sendo R$ 1 milhão para cada agremiação. Wilson também informou que a prestação de contas por parte das agremiações será fortalecida, com a criação de novos mecanismos para ampliar o trabalho de auditoria já realizado atualmente sobre os recursos públicos repassados pelo Governo do Estado para as duas agremiações.

O anúncio foi feito durante entrega da conclusão da reforma e manutenção do Centro de Convenções de Parintins, o Bumbódromo, para o 56º Festival Folclórico de Parintins. “Fui no Garantido e no Caprichoso para que a gente pudesse entender e encontrar um caminho de entendimento para que tenhamos um Festival à altura do que manda a tradição”, disse o governador.

O governador também afirmou que será realizado um trabalho para que os recursos repassados pelo Governo do Estado, que já são fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), também passem a ser auditados pelo Governo Estadual e salientou que, em 2024, não haverá liberação de recurso para situações como a ocorrida este ano.

Ampliação do bumbódromo

Também foi anunciado que o Governo do Estado estuda a possibilidade de ampliação do Bumbódromo. “Já vou começar a conversar com a minha Secretaria de Infraestrutura para a gente começar a fazer uma avaliação de como a gente consegue, de forma segura, ampliar o bumbódormo para que a sua capacidade consiga comportar os visitantes que têm o interesse de vir assistir o nosso Festival”, completou o governador Wilson Lima.