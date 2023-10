Governo anuncia que 50 municípios estão em situação de emergência devido à seca no Amazonas

O governador também anunciou medidas para reforçar as ações do Governo, que já estão em andamento, por meio da operação Estiagem 2023.

Segundo o boletim, o Amazonas segue com 451 mil pessoas afetadas até o momento, ou 112 mil famílias. O Comitê foi instituído no dia 29 de setembro pelo governador Wilson Lima, que também decretou situação de emergência em 55 municípios do Amazonas afetados pela seca severa que atinge o estado.

