Governo anuncia data do pagamento do 14º salário aos profissionais da educação no Amazonas

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou os valores que serão pagos, na próxima segunda-feira (28), aos mais de 4 mil profissionais das escolas públicas estaduais que ficaram entre as dez melhores no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Também vão receber a bonificação àquelas unidades que alcançaram a meta pactuada.

O governador exaltou a atuação dos profissionais que contribuíram para o cumprimento das metas. “Venho agradecer a cada um de vocês. Esse reconhecimento que o Estado do Amazonas conseguiu, de sair de 12º para 8º lugar, é resultado de cada um de vocês (professores e educadores). Fico muito feliz de fazer parte desse momento tão importante na educação do Amazonas”, destacou Wilson.



O anúncio foi feito diante de aproximadamente mil educadores e na presença da secretária de Educação e Desporto, Kuka Chaves, do reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), André Zogahib, e dos deputados estaduais Cabo Maciel e Terezinha Ruiz.



O pagamento do 14º salário a todos os servidores contemplados, que soma R$ 10,7 milhões, é previsto no projeto Educação Qualificada, que integra o programa Educa+Amazonas, lançado pelo governador em julho de 2021. Ao todo, 104 escolas foram premiadas, das quais 30 por estarem no ranking das dez melhores nas modalidades de Ensino Fundamental Anos Iniciais, Anos Finais, e Ensino Médio; e outras 74 por terem alcançado a meta pactuada individual de cada escola.

Reconhecimento

O Educação Premiada reconhece a dedicação dos trabalhadores dentro e fora da sala de aula. No total, 4.422 servidores vão receber o bônus, sendo 2.296 de escolas da capital; e outros 2.126 de unidades de ensino do interior. Os valores podem chegar a R$ 15.162,84 e foram calculados individualmente, de acordo com o período e a jornada de trabalho.



A lista completa dos servidores está disponível no site da Secretaria de Educação e Desporto.