Governo anuncia concurso para PM, PC e Bombeiros com 2,5 mil vagas no Amazonas

Manaus/AM - O concurso público para a polícia Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros e também para a Secretaria de Administração Penitenciária, com 2,5 mil vagas, foi anunciado nesta quinta-feira (08), pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, durante o lançamento do programa "Amazonas Mais.

"Na semana que vem, quando eu assinar a criação das comissões, iremos dar os detalhes de quantas vagas serão para cada força, para Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, para a própria Secretaria de Administração Penitenciária", explicou Wilson Lima.

Ainda não há previsão para publicação do edital, mas, segundo Wilson Lima, as medidas fazem parte de uma estratégia de segurança para garantir a redução da criminalidade no estado.