Governo antecipa vacinação para pessoas a partir de 20 anos em Rio Preto da Eva

O Governo do Amazonas antecipou, para este sábado (03), a vacinação contra um covid-19 para pessoas a partir de 20 anos residentes em Rio Preto da Eva (distante 57 milhas de Manaus). O município é o sexto a receber o mutirão “Vacina Amazonas”.

“A partir de agora, você que tem 20 anos ou mais já pode procurar um dos pontos de imunização do mutirão 'Vacina Amazonas', no município, e se vacinar. Não deixe para depois. A vacina é a arma mais poderosa contra um Covid-19 ”, disse o governador Wilson Lima.

Três pontos de vacinação foram preparados para receber uma população. Um deles é o Ginásio Dayson Siqueira, situado no centro da cidade. O outro é o Ginásio Pedro Ferreira, localizado no Residencial Sebastião Ferreira da Costa. O terceiro ponto foi montado no Posto Equador, na entrada de Rio Preto da Eva, sendo este último exclusivo para sistema drive-thru.

O mutirão Vacina Amazonas superou a marca de 1,2 mil pessoas imunizadas em Rio Preto da Eva, em 4 horas de força-tarefa. A meta no município é imunizar 3 mil pessoas. Os interessados ​​devem apresentar o documento oficial com foto, com o número do RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia), cartão do SUS e Cartão de Vacina nos postos de vacinação.