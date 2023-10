Governo alinha estratégias para abastecimento do transporte aéreo durante seca no Amazonas

Durante a reunião, foram discutidos detalhes logísticos para garantir disponibilidade de combustível para as aeronaves que atenderão as demandas emergenciais e operacionais. Além disso, foram levantadas questões sobre o mapeamento de rotas estratégicas, criação de pontos de abastecimento aéreo e o compartilhamento de informações entre os participantes.

A reunião foi conduzida pelo secretário da Defesa Civil do Amazonas, coronel Máximo, e pelo secretário chefe da Casa Militar do Amazonas, coronel Fabiano Bó.

Manaus/AM - No combate aos efeitos da estiagem que afeta o Amazonas, o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Estiagem reuniu com representantes das empresas de táxi aéreo e fornecedores de combustível para alinhar ações e estabelecer estratégias para garantir o abastecimento aéreo em todo o estado durante o período de seca.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.