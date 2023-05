Governo alerta para golpes com Auxílio Estadual e Crédito Rosa no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas alerta a população sobre a ação de golpistas que estão se passando por técnicos da Seas para pedir dinheiro e fazer falsos cadastros para os Programas Crédito Rosa e Auxílio Estadual.

Segundo a secretaria, a prática não condiz com as normas e procedimentos legais de acesso aos benefícios dos programas implementados pelo Governo do Estado. Em uma das ações, estão usando o telefone: 99498-7874, e pedindo informações de pessoas com a promessa de garantia dos benefícios e acesso ao cadastro dos programas. Em outra prática, estão distribuindo panfletos em frente ao Studio 5 Shopping e Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial I, zona sul de Manaus, com informações falsas e solicitação de dinheiro para a mesma finalidade.

A Seas está tomando as medidas legais cabíveis para a identificação dos envolvidos nesse crime, e reforça que os telefones oficiais do Programa Crédito Rosa é: 98201-0263; e do Auxílio Estadual é: 98201-0163. Os contatos são administrados pela equipe Seas e repassadas as informações condizentes às regras de acesso aos benefícios dos programas.

A Seas também destaca que possui um escritório no Pronto de Atendimento ao Cidadão (PAC), no Studio 5 Shopping e Convenções, para atendimento do Crédito Rosa, assim como na sede da Seas, na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, zona centro-sul. Da mesma maneira, há um escritório na sede da Seas para atendimento do Auxílio Estadual.

Os programas

O Auxílio Estadual Permanente é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garante segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza. Além de assegurar a dignidade de quem mais precisa, o programa impulsiona o aquecimento econômico.

O programa foi criado como uma resposta do Governo do Estado aos impactos sociais trazidos pela pandemia para as famílias que perderam emprego e renda. O Auxílio Estadual garante mensalmente o recurso para a compra de uma cesta básica, ao mesmo tempo em que incrementa a economia dos 62 municípios.

O programa Crédito Rosa foi criado, em 2022, pelo governador Wilson Lima e é voltado a mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho (autônomas ou Microempreendedora Individual – MEI). O Crédito Rosa é oferecido pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), por meio do Termo de Cooperação Técnica.

Com financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante, o programa financia as principais despesas operacionais necessárias para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva. Além de auxiliar na aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios para as empreendedoras.

Número Fake

Seas reforça que esse número telefônico: 99498-7874 é fake e não pertence à secretaria; não caia no golpe.