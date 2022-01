Governo abre inscrições para curso sobre guarda responsável de cães e gatos

Garantir uma convivência harmônica, saudável, afetuosa e feliz entre os donos e seus animais de estimação. É esse o propósito do curso “Guarda Responsável e Bem-Estar de Cães e Gatos”, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). As inscrições estão abertas de 27 de dezembro a 7 de janeiro e o curso é gratuito. Qualquer cidadão que se interesse pelo assunto pode se inscrever. O objetivo é garantir o bem-estar dos animais de estimação, abordando os cuidados necessários, assim como as normas e condutas para uma guarda responsável e uma relação saudável e consciente entre o tutor e seu bichinho. Além disso, o conteúdo do curso ainda trata da relação de cães e gatos com a biodiversidade brasileira, a importância do controle reprodutivo dos animais, saúde animal e prevenção de doenças, bem como legislação e regras de boa convivência, entre outros assuntos. A carga horária do curso é de 20 horas e o conteúdo será disponibilizado de maneira 100% on-line, por meio do Programa Educa+, na plataforma de Ensino a Distância do MMA. Os participantes poderão iniciar o curso a qualquer momento após a realização da inscrição, no horário que for mais conveniente para o inscrito. A primeira turma contará com 2 mil alunos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.