Governança colaborativa vai impulsionar negócios tecnológicos no Amazonas

Manaus/AM - Governança colaborativa unindo diversos setores com o objetivo de desenvolver soluções para novos negócios de bioeconomia e biotecnologia no estado foi uma das propostas apresentadas durante o primeiro painel da Semana de Ciência e Tecnologia do Amazonas (SCTA) 2020, que aconteceu nesta quinta-feira (19), no formato webinário, com transmissão pelo canal no Youtube da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

A secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedecti, Tatiana Schor, destacou que os diálogos da Semana de Ciência e Tecnologia 2020 têm como meta ouvir a sociedade para que se possa, junto com o Governo do Estado, criar proposta para a elaboração de políticas públicas e alavancar a biotecnologia no Amazonas.

A palestrante convidada, Vânia Thaumaturgo, que é presidente da Associação Polo Digital de Manaus (APDM), destacou a participação do Governo do Amazonas no papel de liderança, no ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) por meio da realização de várias iniciativas da Sedecti.

Outro painelista, Carlos Koury, que é diretor técnico do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam), explanou sobre os negócios sustentáveis de sucesso que acontecem atualmente, como por exemplo, o agrocafé desenvolvido no sul do Amazonas e os óleos vegetais da floresta.