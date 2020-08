Governador Wilson Lima está recuperado da Covid-19

Manaus/AM - O Governador do Amazonas Wilson Lima saiu do período de transmissão da Covid-19 e informou que está recuperado em um post no Instagram.

Wilson testou positivo para Covid-19 no dia 13 de agosto e cumpriu isolamento social em casa.

“Estou vindo aqui, cumprindo aquele nosso compromisso de transparência em tudo relacionado ao Covid, dizer que acabei de receber meu exame e ele testou negativo, ou seja, estou curado. A primeira-dama também testou negativo, está todo mundo bem de saúde”, afirmou.