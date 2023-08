Governador recepciona presidente Lula em chegada a Parintins

No município, Lula vai realizar o lançamento do programa Luz para Todos e também vai inaugurar a interligação de Parintins e Itacoatiara ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica (SIN).

Manaus (AM) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Parintins nesta sexta-feira (4) para uma série de inaugurações. Ele e a primeira-dama Janja foram recepcionados pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (União) e pela primeira-dama do estado, Taiana Lima.

