​Governador do Amazonas oferece ajuda para combate de queimadas no Pará

Manaus/AM - O governador Wilson Lima (União) declarou, nesta segunda-feira (6), que ofereceu ajuda ao Pará para o combate de queimadas no estado vizinho, pois os incêndios causados estão deixando Manaus e outros municípios do Amazonas encobertos por fumaça.

Wilson Lima afirmou que entrou em contato com o governador Helder Barbalho (MDB) nesta manhã e disse que também tenta contato com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para envio de brigadistas do PrevFogo que estão atuando no Amazonas, para que sejam enviados ao Pará.

"Hoje de manhã liguei para o governador do Pará, Helder Barbalho, colocando o estado do Amazonas à disposição para, se for o caso, enviar também efetivo do nosso Corpo de Bombeiros. Estou tentando também uma conversa com a ministra Marina para desmobilizar parte do que a gente tem aqui do PrevFogo para também ajudar nessas queimadas no Pará. Estamos à disposição para ajudar dentro das nossas possibilidades, porque o que acontece no Pará tem efeito no Amazonas."

Segundo Wilson Lima, os incêndios no Amazonas reduziram bastante em novembro, diferentemente do cenário enfrentado no mês passado.

"Nós tivemos uma situação muito agravada no início de outubro. Só para se ter uma ideia de números, do dia primeiro até 10 de outubro nós tivemos algo em torno de 700 focos de queimadas. Do dia 11 pra cá, essa média vem diminuindo significativamente. Vem sendo de 50 focos de calor por dia. Só para vocês terem uma ideia, ontem, em todo o estado do Amazonas foram registrados seis incêndios", informou o governador.

O governador completou que agora a situação dos incêndios está pior no Pará.

"A gente tem uma situação agravada no estado do Pará, principalmente no oeste. Isso tem causado muita fumaça, principalmente no Baixo Amazonas. E a gente sente o reflexo aqui, em Parintins, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Urucará, Urucurituba. Enfim, esses municípios estão sendo muito afetados."

As declarações de Wilson Lima ocorreram durante coletiva de imprensa em que anunciou a chamada de 1.704 aprovados em concursos da Segurança Pública do Amazonas.