Governador decreta situação de emergência ambiental no Amazonas

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou nesta terça-feira (12) situação de emergência ambiental na Região Metropolitana de Manaus e nos municípios do Sul do Amazonas. O decreto, que será publicado nesta terça, terá duração de 90 dias e serve para intensificar o combate às queimadas e ao desmatamento ilegal.

A medida foi tomada devido à estiagem que atinge o estado e que deve se prolongar devido ao fenômeno El Niño.

“Estou assinando um Decreto de Emergência Ambiental no Estado do Amazonas em municípios que se encontram sob impacto negativo do desmatamento ilegal e queimadas não autorizadas e demais crimes correlatos”, declarou Wilson Lima.

O decreto permite ao governo do Amazonas adoção de medidas de assistência aos municípios afetados, como o abastecimento de água, a distribuição de cestas básicas e auxílio para produtores rurais.

A seca dos rios atinge 32 cidades do Amazonas, sendo quatro em situação de emergência, 15 em estado de alerta e 13 em atenção, segundo a Defesa Civil.