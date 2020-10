Governador afirma que vacina contra a covid-19 chega em breve no Amazonas

Manaus/AM - O Governador do Amazonas, Wilson Lima, postou na tarde deste domingo (4), uma foto com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, onde fala sobre o coronavírus, e quando a vacina deve chegar no Amazonas.

"Hoje tomei café com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que confirmou que as vacinas contra a Covid-19 já estão prontas, em fase de teste, e devem chegar ao Amazonas no mês de janeiro. Agradeço ao ministro e ao presidente pela especial atenção ao estado do Amazonas.", disse Lima na legenda da postagem.

O estado do Amazonas foi um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus no país e hoje, soma 142.382 casos acumulados da doença e mais de 4 mil óbitos.