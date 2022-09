Golpistas que ofereciam empréstimo pelo WhatsApp terão que devolver dinheiro à vítima

Manaus/AM - A Justiça condenou dois homens que aplicaram um golpe oferecendo empréstimo por WhatsApp, em Lages. Eles usaram o nome de duas instituições financeiras para ludibriar a vítima e fazer com que ela depositasse mais de R$ 4,5 mil para liberação do suposto empréstimo. Este é o valor, acrescido de juros e correção monetária, que os dois terão que devolver à pessoa que caiu na farsa, a título de danos materiais. Leia mais em Amazonas Direito.

