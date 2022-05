GNV bate recorde mensal de vendas no Amazonas

Manaus/AM - Vendido no estado pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), o Gás Natural Veicular (GNV) tem poder calorífico maior e chega a render quase o dobro da gasolina, combustível que vem sofrendo escalada nos preços em todo o país. Em março deste ano, o GNV bateu recorde mensal com a comercialização de mais de 25 mil metros cúbicos por dia nos postos autorizados em Manaus.

Nas unidades de abastecimento pelo valor de R$ 4,39 o metro cúbico (m³), o GNV é cerca de R$ 2,80 mais econômico, por quilometragem, que a gasolina, segundo cálculos da Cigás. A economia mensal chega a R$ 1.031,40 a cada 100 quilômetros por dia (km/dia) em relação à gasolina e a R$ 1.212,70 em relação ao etanol.

Além da economia com o combustível em si, ser um profissional que utiliza veículos urbanos também garante um desconto importante na implementação da tecnologia. Em parceria com o Governo do Amazonas, a Cigás oferece para os profissionais uma bonificação de R$ 4 mil para quem aderir ao programa “Faça a Conta”.

Conversão – Os motoristas que quiserem realizar a conversão de gasolina para GNV devem solicitar autorização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Veículos não regularizados são passíveis de multa e remoção pelo órgão estadual. Para mais informações ligue para (92) 3643-0000.