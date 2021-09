Gestão 4.0 Amazônia desembarca em Manaus com foco em empresários e altos executivos

Manaus/AM - Elevar a capacidade técnica e as habilidades de empresários e altos executivos de Manaus. Esse é o objetivo do ‘Gestão 4.0 Amazônia’ que será realizado pela primeira vez na capital amazonense nos dias 1° e 2 de outubro. Durante o evento, participantes terão contato com grandes empreendedores brasileiros como Alfredo Soares, criador da startup Xtech que foi vendida por R$ 14 milhões de reais para a gigante VTEX. O empreendedor começou a carreira vendendo cartões de visita.

O evento será realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Av. Constantino Nery, 5001, Flores. De acordo com Luiz Eduardo Leal, um dos organizadores do ‘G4 Amazônia’, o evento terá dois momentos: aulas e mentorias.

“Teremos quatro grandes nomes. Um deles é Alfredo Soares, um dos empreendedores que abriu recentemente capital na bolsa de valores Nasdaq de Nova Iorque, uma empresa concentrada na gestão de e-commerce chamada VTEX. Também participa do evento o João Vitor que é focado na área de marketing, o Lucas especialista na área de gestão e o Tony que aplica todo seu conhecimento na área de liderança”, destacou Luiz.

Para participar do evento é necessário apresentar carteira de vacinação com, pelo menos, uma dose do imunizante contra a covid-19, ou teste negativo para a doença (até 24hs antes do evento), além de ser necessária utilização de máscara durante toda a programação. O objetivo é garantir a segurança dos participantes.

Aulas – Nas aulas, o participante poderá conferir os seguintes temas: Fundamentos, Mentalidade e Modelo de Growth, com João Vitor; Estrutura Organizacional, Gestão de Pessoas e Estratégias de Crescimento, com Luccas Riedo; Gestão de Produtos e Jobs To Be Done, com Tony Celestino; Ecossistema de Vendas – Estratégias de Crescimento Previsível, com Alfredo Soares. Os quatro são membros integrantes do G4.

Mentoria – Um momento exclusivo onde empresários e altos executivos passam por uma consultoria individual e assertiva diretamente com os mentores. Os participantes terão 10 minutos para tirar dúvidas em três rodadas. Durante a mentoria o participante poderá acompanhar dúvidas e captar experiências e cases de sucessos de outros empresários para melhorar seu negócio.

As aulas serão ministradas no dia 1°, das 7h às 12h50 e das 14h às 19h, e também no dia 2, das 7h às 13h. A mentoria ocorre apenas no dia 2, das 14h30 às 22h. Em Manaus, mais de 30 empresários já participaram desse curso em São Paulo, entre eles, membros do Pátio Gourmet, Atack, DB Supermercados, XP, Ambev, Via Varejo, Coco Bambu, dentre outros.

As inscrições e mais informações podem ser conferidas pelo site https://bit.ly/G4Amazonia. O valor do investimento para participar das Palestras é de R$ 1.599,99 e para as Palestras + Mentorias é de R$ 2.999,99.

Serviço

Gestão 4.0 Amazônia’ – Imersão e Mentoria

Quando: dia 1°/10, das 7h às 12h50 e das 14h às 19h, e dia 2/10, das 7h às 13h. A mentoria ocorre apenas no dia 2, das 14h30 às 22h.

Onde: Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (Av. Constantino Nery, 5001, Chapada)

Inscrições: site https://bit.ly/G4Amazonia