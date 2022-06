Garantido fecha 2ª noite do Festival de Parintins celebrando negritude

Manaus/AM- Com o tema "Nagritude" e o combate ao racismo, o boi-bumbá Garantido fechou a segunda noite do 55° Festival de Parintins, neste domingo (25).

A diversidade cultural do Brasil também foi destacada pelo boi do coração na testa, na arena do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo.

A cantora Márcia Siqueira, uma das levantadoras do boi do povão, falou da emoção de homenagear a cultura afro e tudo que ela representa para o Brasil e para a Amazônia. “Mais uma noite de emoção. Essa edição do Festival de Parintins, o festival dos festivais, é um retorno dessa festa tão querida, tão esperada. Todas as influências que nós temos. Uma noite emocionante, de muito axé, de muita luz, disse.

A merendeira Delci Rocha fez parte da galera pela primeira vez. Acompanhada da filha, que passou o amor pelo Garantido para a mãe, ela disse que o coração estava transbordando de felicidade por estar no Bumbódromo.

“De geração em geração. Começou por essa menina aqui, que dançava maravilhosamente bem lá em Presidente Figueiredo, onde a gente morava. E ela veio morar para cá e agora eu acompanho todos os anos”, disse.

Jéssica Dias, filha de Delci, recorda que o amor pelo Garantido começou ainda na infância e agora pôde trazer a mãe para compartilhar a brincadeira de boi-bumbá. “Trouxe ela. É a primeira vez dela para sentir essa emoção”, acrescentou.