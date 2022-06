Garantido abre o Festival de Parintins celebrando a diversidade dos povos indígenas

Manaus/AM - O boi-bumbá Garantido abriu, na noite desta sexta-feira (24), o 55° Festival Folclórico de Parintins levando a galera vermelha e branca ao delírio e celebrando a diversidade dos povos indígenas. A abertura do evento ocorreu no Centro Cultural de Parintins - Bumbódromo, em Parintins, marcando o retorno da festa após dois anos sem ser realizado com a presença de público em razão da pandemia da Covid-19.

O apresentador Israel Paulain iniciou a tradicional contagem do boi vermelho e branco, que ocorre desde a década de 1970, lembrando as vítimas da Covid-19, entre elas, Paulinho Farinha, um dos ícones do Festival, e que defendeu o item apresentador antes de Israel.

Antônio Andrade, presidente do boi Garantido, que tem como tema em 2022 “Amazônia do Povo Vermelho”, reforçou a defesa dos povos indígenas e a emoção de pisar na arena novamente.

“Foi uma grande apresentação. Eu estou de alma lavada, a nossa galera está de alma lavada. O Garantido deixou a sua mensagem muito clara. A mensagem de que esse bioma, a Amazônia, é o maior bioma do planeta. E é o maior bioma que equilibra o planeta”, disse.

Além da defesa da Amazônia, o Garantido também levantou a bandeira do empoderamento da mulher levando, pela primeira vez, tuxauas mulheres para a arena do Bumbódromo e defendeu que elas estejam aonde quiserem. “Nós [os homens} devemos ser os primeiros a respeitar as mulheres”, acrescentou Andrade.

O festival, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), segue até domingo (26)