Galeria a céu aberto expõe arte em ruas e pontos turísticos de Parintins

Manaus/AM - Quem passeia pelas ruas de Parintins, no interior do Amazonas, já notou que um colorido diferente deu vida nova a vários pontos da cidade. O Roteiro das Artes, uma galeria a céu aberto com mais de dois mil metros quadrados espalhados pela Ilha Tupinambarana, expressa a arte parintinense em suas variadas formas, cores e manifestações culturais.

A galeria conta com obras que envolveram 90 profissionais do município, gerando emprego e renda para os artistas do segmento de artes visuais. O roteiro faz parte do “Circuito +Cultura”, que traz diversas opções culturais gratuitas para a população.

A principal obra está na fachada do Centro Cultura de Parintins – Bumbódromo, que se transformou em um mural gigante, com quase 800 metros quadrados. Intitulada “Vitória da Cultura Popular”, a pintura é assinada pela dupla de artistas parintinenses Curumiz, composta por Alziney Pereira e Kemerson Freitas.

Para executar o mural, concluído em 20 dias, a dupla contou com outros dois ajudantes. Foram utilizados 138 litros de tinta líquida e em spray. A obra virou atração turística e motivo de orgulho para o duo Curumiz.

Arte para todos – Para além das ruas principais, rota da maioria dos turistas que vão a Parintins, o Roteiro das Artes levou novos ares também para áreas de bairros mais distantes do agito da Ilha. É o caso do muro da Mini Vila Olímpica da cidade, localizado no bairro Palmares.

Mistura de estilos – Já o artista Pito Silva experimentou a mistura de diversas técnicas para colorir o muro do Planeta Boi com a obra “Arte nas periferias de Parintins”.