Gabinete de crise é criado para intensificar buscas por desaparecidos após desabamento de ponte na BR-319

Manaus/AM - Para intensificar as buscas por desaparecidos após o desabamento da ponte da BR-319, nesta quarta-feira (28/09), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) criou um gabinete de crise para integrar as ações dos órgãos envolvidos no resgate.

Ao menos três pessoas morreram no acidente, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde do Careiro Castanho e de Manaus.

A ação de busca conta com mais de 60 agentes, sendo que só do Corpo de Bombeiros são 30 agentes. As outras secretarias envolvidas são do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social (Seas), SES-AM e do Samu.