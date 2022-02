Gabarito do concurso da Polícia Militar no Amazonas é divulgado

Manaus/AM - O gabarito oficial das provas do concurso da Polícia Militar do, para cargos de nível médio e superior, já está disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Mais de 111 mil candidatos fizeram inscrição no certame, realizado no domingo (06) em Manaus e no interior do estado.



Os candidatos podem consultar o gabarito oficial no site da FGV, por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21. Com a lista de respostas, os candidatos podem conferir as questões marcadas durante a prova e calcular a somatória de pontos obtidos.



Ao todo, o certame oferta 1.350 vagas, divididas em três categorias: mil vagas para aluno soldado (nível médio), 320 vagas para aluno oficial (nível superior) e 30 vagas para aluno oficial de saúde (nível superior).