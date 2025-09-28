FVS reforça prevenção à saúde na Parada Gay em Manaus





Manaus/AM - Equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas participaram, neste domingo (28), da 25ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, oferecendo orientações sobre prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A programação de 2025, sob o tema “As Vozes que Vêm das Ruas”, combina cultura, ativismo e cidadania em três momentos: a concentração na Praça da Saudade, a Caminhada do Orgulho pela avenida Constantino Nery e o encerramento no palco principal da rua Ferreira Pena, com música, performances e discursos de resistência.

Para a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o evento é uma oportunidade de comunicar saúde baseada em evidências científicas. “A prevenção é o nosso carro-chefe. Reforçar as medidas de proteção contra doenças transmissíveis é nossa principal prioridade. Participar deste evento nos permite levar informação confiável diretamente à população”, afirmou.

O coordenador do Programa Estadual de HIV/Aids e outras ISTs da FVS-RCP, Rodrigo Pedroza, destacou o papel da instituição na ampliação do acesso à informação e aos serviços de saúde. “Nosso objetivo é fortalecer ações de prevenção, diagnóstico e acompanhamento no Amazonas, com ênfase na Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP), componentes da prevenção combinada contra o HIV, além de orientar sobre os cuidados com MPOX, presente na capital”, explicou.

Durante toda a ação, a FVS-RCP distribui preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante, autotestes de HIV e folhetos informativos, insumos que fortalecem a autonomia, a proteção e a conscientização da população.