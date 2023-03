FVS oferta curso de monitoramento de pacientes com Leptospirose no Amazonas

Para a realização do curso, é necessário efetuar cadastro no ambiente virtual do CEAD, no endereço http://cead.fvs.am.gov.br:84/ utilizando um e-mail válido. Após a inscrição, o candidato irá receber uma mensagem de confirmação de sua inscrição.

Elaborado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE), por intermédio do Centro de Educação a Distância (CEAD) da FVS-RCP, o curso é realizado totalmente à distância e tem a carga horária de 10 horas, com certificado disponível para download após a conclusão.

O curso Fluxo de Atendimento, Notificação e Acompanhamento de Pacientes Suspeitos ou Confirmada para Leptospirose tem a finalidade de capacitar profissionais da atenção primária e de vigilância epidemiológica dos municípios do Amazonas para atuarem no monitoramento dos casos de Leptospirose.

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) está oferecendo um curso de capacitação para o monitoramento da Leptospirose. As aulas são por meio EAD e vão habilitar o profissional de saúde na identificação, notificação, solicitação de exames e encerrar casos da doença.

