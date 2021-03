FVS oferece curso de combate a doenças durante cheia dos rios no Amazonas

Manaus/AM - Reduzir o risco da exposição da população do Amazonas diante do enfrentamento a desastres, como cheia e estiagem, é o principal objetivo do Curso Básico de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados a Desastres (Vigidesastres) da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). A capacitação virtual está com inscrições abertas até o dia 31 de março pelo link http://bit.ly/2ODgTnl.



A ementa do curso possui 20 horas de carga horária e contempla conceito e classificação de desastres; os principais desastres registrados no Amazonas; e as ações de resposta de enfrentamento pela Vigilância em Saúde com desenvolvimento de plano de contingências e alerta de cheias no estado.



Com 20 municípios do Amazonas em situação de emergência, devido à cheia dos rios, nesse primeiro quadrimestre, as atenções se voltam para o enfrentamento de doenças ocasionadas pelas cheias.



“Doenças de veiculação hídrica e aumento de acidentes por animais peçonhentos são alguns dos problemas enfrentados pela população no período de enchente”, disse o coordenador do Comitê de Vigilância em Saúde para Desastres da FVS-AM (CVSD/FVS), Renato Souza.



Hipoclorito – Nesse mês de março, a FVS-AM enviou 185.148 frascos de hipoclorito de sódio para 20 municípios do Amazonas que se encontram em situação de emergência, devido às inundações graduais registradas no inverno amazônico, entre janeiro e abril.



Os municípios são: Carauari, Envira, Guajará, Ipixuna e Itamarati, na calha do Juruá; Beruri, Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini e Tapauá, na calha do Purus; e Alvarães, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamim Fernandes, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tonantins, na calha do Alto Solimões.