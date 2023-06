FVS intensifica ações contra a Malária no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) realiza monitoramento das ações de controle de casos de malária nos municípios de Alvarães, Uarini e Maués.

As visitas técnicas têm como objetivo apoiar e intensificar o controle e a redução de impactos ocasionados pela doença nos municípios, além de tratar estratégias para a intensificação das ações com as equipes municipais.

Pela FVS-AM, a Gerência de Doenças de Transmissão Vetorial - Malária (GDTV-Malária) realiza o monitoramento do enfrentamento à doença nos municípios. Os profissionais da FVS-RCP seguem até sábado (24) em Maués e Uarini. De 13 a 17 de junho, os técnicos estiveram em Alvarães.

A coordenadora do GDTV-Malária, Myrna Barata, pontua que, durante as visitas, são realizadas ações de suporte para controle vetorial, além da oferta de diagnóstico precoce, tratamento oportuno, ações de educação em saúde e controle vetorial junto a equipe local, visando interromper a cadeia de transmissão da doença. “Na primeira parte, é realizado o diagnóstico e tratamento de forma precoce. Com isso, é interrompida a cadeia de transmissão do vetor para o homem”, afirma.

Myrna acrescenta que as ações integradas são fundamentais para redução de casos de malária. O combate é realizado através de borrifação intradomiciliar de inseticida, mosquiteiros impregnados com inseticida, uso de telas em portas e janelas, além de orientações de educação e saúde e alerta sobre as áreas de risco que podem conter vetores da doença.

“Essas ações buscam alertar os moradores para que evitem estar na beira do igarapé ao amanhecer e ao entardecer, que são horários em que o mosquito sai do habitat em busca de sangue, principalmente a fêmea, para amadurecer ovos. Em caso de sintomas da doença, buscar imediatamente o laboratório de malária mais próximo da residência e, se houver diagnóstico positivo, iniciar o tratamento e segui-lo até o final“, disse Myrna.

Área indígena

No município de Maués, a visita atende solicitação do Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins (DSEI-Parintins), com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Maués. A coordenadora de vigilância em saúde do município, Francisca Ribeiro, pontua que os técnicos realizam suporte ao plano para reduzir casos da doença.

“Diante a situação de solicitação, a FVS enviou técnicos para dar apoio e suporte nesse plano de intensificação que estamos montando entre Semsa de Maués, DSEI Parintins e FVS, para trabalharmos em cima dessas ações, cortar a cadeia de transmissão da malária em áreas indígenas e reduzir os casos para evitar óbitos dessa população“, disse Francisca.

O Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária (PIACM) em Maués visa garantir a redução gradual e sustentável dos casos de malária em diversas localidades como as comunidades indígenas e rurais.