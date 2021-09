FVS confirma mais quatro casos da variante Delta do Amazonas

A diretora técnica da FVS-RCP, Tatyana Amorim, aponta que as investigações acerca dos novos casos estão em andamento para verificação de detalhes clínicos de cada paciente; Já a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da FVS, Liane Souza, as investigações estão em curso também para identificar a situação vacinal contra Covid-19 dos infectados.

Dos novos casos detectados, dois são do sexo masculino (32 e 47 anos) e dois do sexo feminino (23 e 67 anos). Três são residentes de Manaus.

Manaus/AM - Quatro novos casos pela variante Delta (B.1.617) foram registrados nesta sexta-feira (3), no Amazonas, totalizando 22 casos da linhagem no estado.

