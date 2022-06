FVS alerta população para vacinação contra Covid, Influenza e Sarampo no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) mantém o alerta à população para atualização da caderneta vacinal com vacinas disponíveis no Serviço Único de Saúde (SUS).

No sábado (11), o Governo do Amazonas realizou o Dia D da Multivacinação, uma estratégia do Governo do Amazonas para ampliar as coberturas vacinais para Covid-19, das campanhas de vacinação em andamento do sarampo e influenza, e outros vacinais disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante todo o “Dia D”, foram imunizadas multivacinação 38.153 pessoas em todo estado, sendo 31 mil doses de vacina aplicadas somente em Manaus. “O Dia D da Multivacinação foi uma ótima oportunidade para atualizar a caderneta vacinal. Esperamos que, quem não conseguiu aproveitar, busque os postos de vacinação de rotina nas cidades”, afirma a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Ainda segundo Tatyana, mesmo após o Dia D de multivacinação, é importante que a população busque as unidades de saúde mais próximas para atualização da caderneta vacinal.

“Pedimos que a população busque os postos de vacinação disponíveis para atualização do ciclo vacinal da Covid-19, de influenza e de sarampo, além de demais vacinas ofertadas. Mais do que uma proteção individual, os imunizantes reforçam o senso de comunidade e responsabilidade coletiva”, afirma Tatyana.

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Izabel Nascimento, destaca que as vacinas estão disponíveis para toda a população contemplada.

“O programa de imunização atende toda a população, temos o calendário das crianças e adolescentes, calendário das gestantes, dos idosos, adultos e indígenas. Por isso, pedimos que pais e responsáveis levem as crianças para vacinar e se vacinem também, assim podemos prevenir contra doenças imunopreveníveis”, afirma Izabel.

Vacinação

Os municípios que mais vacinaram no Dia D de Multivacinação, que ocorreu no sábado (11/06), foram: Manaus (31 mil), São Paulo de Olivença (1.456), Jutaí (1.004), Carauari (710) e Santo Antônio do Içá (344).