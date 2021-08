FVS alerta para prevenção contra a Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - O Amazonas segue na fase 3 (laranja) de risco moderado de transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com pontuação 19, apresentando estabilidade da média diária de óbitos por Covid-19 com variação de - 14%. Mesmo diante do cenário epidemiológico estável, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) alerta para a manutenção das medidas preventivas à infecção sob risco de avanço do vírus.

Conforme o Boletim Epidemiológico Ano 2 nº 23 da FVS-RCP, da Situação Epidemiológica da Covid-19 no Estado do Amazonas, divulgado nesta segunda-feira (02), a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto está em 66,72% (risco moderado) e taxa de ocupação de leitos clínicos adulto (Covid-19 e Geral) em 74,13% (risco alto). O documento está disponível no link https://bit.ly/3C2Ssnv.

Outra condição que influenciou a avaliação de risco é a variação do número de óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos últimos 14 dias, que é de 5,26% (risco alto). Todos os detalhes do cenário epidemiológico de Covid-19 atualizado podem ser acessados no campo de resultados das avaliações de risco, no site da FVS-RCP.

Até esta segunda-feira (02), o vacinômetro contra a Covid-19 no Amazonas aponta para cobertura de 70% para 1ª dose, 33,4% de 2ª dose, e 24,7% do esquema vacinal completo. Apesar do avanço na aplicação de doses dos imunizantes, o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, enfatiza para a importância da adesão à campanha de vacinação contra Covid-19, que está disponível para toda a população com idade a partir de 18 anos.

“Apesar do avanço da vacinação, ainda há estabilidade da média diária de óbitos pela infecção. Também é observado o aumento da circulação de outros vírus que causam doenças respiratórias, como o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e Parainfluenza tipo 3, com maior transmissão nas últimas semanas, que impactam o sistema imunológico”, acrescentou o diretor-presidente da FVS-RCP, destacando a importância da busca pela vacinação por parte de todos, como ferramenta para a contenção da transmissão da Covid-19 em todo o Estado.

Enfrentamento - Com 19 pontos na avaliação de risco para Covid-19, o Amazonas se aproxima da fase 4 (vermelha) de risco alto de transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), adotada a partir do resultado de 21 pontos, conforme metodologia da avaliação de risco desenvolvida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), que considera capacidade do sistema de saúde e evolução da epidemia.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 3182-8550 e 3182-8551.