Fundação Hospital Adriano Jorge realiza evento de 15 anos do Paic

Manaus/AM - A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), iniciou nesta segunda-feira (28) o evento “Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC), 15 anos Promovendo Pesquisas no SUS”. A programação segue até esta terça-feira (29) e conta com defesas de pesquisas, debates, palestras e premiações.



Ao longo destes 15 anos, cerca 669 alunos bolsistas já passaram pelo PAIC/FHAJ e contribuíram para a pesquisa no âmbito da saúde no Amazonas. Em 2023, 59 bolsistas estão concluindo os trabalhos de iniciação científica. Os projetos apresentados no PAIC são voltados para a área da saúde, além de serem inseridos em Programas de Pós-graduação e residência médica. A coordenadora do PAIC/FHAJ, Viviane Lago, destaca a importância da ciência em uma instituição de saúde.

“Dos mais de 600 bolsistas que passaram por essa Casa, 395 tiveram orientações de pesquisadores e nós temos uma vasta produção científica. Vamos continuar publicando ciência e sobre o que esta Casa tem a oferecer nas duas 22 especialidades”, disse.



A FHAJ

O Hospital Adriano Jorge existe desde 1953, atende pacientes da rede pública de saúde com 22 especialidades clínicas e cirúrgicas, que vão desde clínica geral até procedimentos complexos de cabeça e pescoço. Com 196 leitos ativos, o hospital também faz cirurgias eletivas, que são os procedimentos cirúrgicos programados via Sisreg.