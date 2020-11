Funcionamento de flutuantes como 'restaurante' é avaliada no Amazonas

Manaus/AM - O governador Wilson Lima se reuniu, na tarde desta segunda-feira (09), com representantes da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã-Açu (Afluta) para tratar sobre a flexibilização da atividade, que está suspensa desde o mês de setembro como medida para combater a disseminação do novo coronavírus no estado.



O Governo do Amazonas estuda flexibilizar o funcionamento dos flutuantes registrados como “restaurante” na classificação principal do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). A medida ainda precisa ser avaliada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que se reúne na próxima sexta-feira (13).



Além disso, outra pauta do encontro foi a regulamentação dos flutuantes. A deputada estadual Therezinha Ruiz integra um Grupo de Trabalho da Assembleia Legislativa criado para propor normas para o setor e explicou como as discussões têm avançado.



“Desde o ano passado, a gente vem reunindo com os proprietários dos flutuantes para que a gente criasse normas e regulamentasse esses espaços. Então, montamos esse grupo de trabalho, que se reuniu várias vezes para apresentar um documento que depois pudesse ser transformado numa lei de regulamentação”, disse a deputada.