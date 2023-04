FUnATI realiza campanha de vacinação contra Influenza em Manaus

Os documentos necessários para imunização são: documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e carteira de vacinação na recepção da Policlínica.

A campanha será destinada às pessoas idosas com 60 anos ou mais, trabalhadores das Forças Armadas, da saúde, professores, pessoas com comorbidades e Pessoas com Deficiência (PcD) permanente. As vacinas serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde da capital (Semsa Manaus).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.