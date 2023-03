Funai proíbe acesso a área indígena no Amazonas; saiba o motivo

De acordo com a portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU), só poderão ter acesso a terra indígena pessoas autorizadas ou acompanhadas por funcionários da Funai, por período determinado.

Manaus/AM - O acesso pela área indígena Jacareúba-Katawixi, no Sul do Amazonas, está proibido a partir desta sexta-feira (10). A terra indígena, com mais de 647 mil hectares, é localizada nos municípios de Canutama e Lábrea e a proibição é da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

