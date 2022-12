Funai e ICMBio adotam medidas de proteção a indígenas isolados no Amazonas

Manaus/AM - Após recomendação do Ministério Público Federal (MPF), a Fundação Nacional do Índio (Funai) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicaram portaria conjunta estabelecendo medidas cautelares para a proteção de indígenas isolados do Mamoriá Grande, dentro dos limites da Reserva Extrativista (Resex) do Médio Purus, em Lábrea, no interior do Amazonas. O caráter da normativa é provisório, enquanto não é celebrado acordo de cooperação técnica entre as duas instituições para tratar do mesmo assunto.



Entre as medidas, os órgãos devem implementar controle de acesso e do uso de recursos naturais nas áreas da Resex do Médio Purus em que identificada a presença atual ou recente de grupos indígenas isolados, uma base operacional conjunta, em área de terra firme denominada "Fazendinha", além de, caso necessário, também deve ser providenciada a instalação de pontos de apoio para as equipes de campo nos seguintes locais: confluência dos igarapés Macaco e São Benedito; Saudade e Igarapé Grande.



O intuito é de impedir que ocorram conflitos com extrativistas e madeireiros, além de evitar desmatamento na área intocada, considerando que a área habitada pelos indígenas é sobreposta em parte à Resex do Médio Purus.