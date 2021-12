Funai apreende e destrói aeronaves e pistas de pouso de garimpeiros em terra Yanonami

Manaus/AM - Apreensão de e inutilização de 22 aeronaves, além da apreensão de outras 89 e fiscalização de 87 pistas de pouso clandestinas na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, na fronteira com o Amazonas, foram os resultados da Operação Yanomami, cujo foco era o combate do garimpo ilegal e proteção aos indígenas. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), contou com o apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai) e veio ocorrendo desde o último mês de outubro. Durante o período, houve 38 prisões relacionadas a crimes ambientais, apreensão de quase 30 mil quilos de minério, 850 munições e nove embarcações. Também foram inutilizados 89 mil litros de combustíveis, 10 balsas, 11 veículos, quatro tratores e 22 postos de combustíveis interditados. A Operação apoiou a expulsão de não indígenas e garimpeiros, além do restabelecimento de Bases de Proteção Etnoambiental. O trabalho faz parte do compromisso do Governo Federal com a proteção dos indígenas e combate aos crimes ambientais. São resultados importantes que demonstram a atuação integrada entre as forças e órgãos federais, afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A ação foi realizada pela Funai, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional do Petróleo (ANP).

