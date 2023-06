Frente fria chega ao Amazonas e faz temperatura despencar para até 10°

Manaus/AM - Uma frente fria que atinge o sul e sudeste do Brasil chegou ao Amazonas e já fez a temperatura despencar em Manaus e em vários municípios do interior. Segundo a Climatempo, tem cidade com previsão de temperatura mínima de 10° nesta quinta-feira (15).

Em Manaus, o frio é mais moderado com mínima de 22° e máxima de 29°. A área mais afetada é o sul do estado, por lá, Boca do Acre terá máxima de 23° e frio extremo de 10º.

Em Apuí a queda de temperatura pode atingir 14°, em municípios como Tapauá, Canutama, Humaitá, Pauini, Lábrea terão temperatura mínima de 15° e a máxima não deve ultrapassar 29°.

Novo Aripuanã e Manicoré também serão visitados pelo clima ameno com previsão mínima de 22° para hoje. Para os amazonenses, que estão acostumados com o calor cotidiano na média de 36° graus, o friozinho é atípico e já está fazendo muita gente tirar o casaco do armário.