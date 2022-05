Fraude em licitação de combustíveis em Humaitá é investigada pelo MP

“O MP tomou ciência da situação após a formulação de uma Notícia de Fato feita ao órgão por determinado cidadão do município, com a descrição da ocorrência do fato objeto. O IC foi instaurado em razão da necessidade de se levantar maiores elementos de provas sobre as condutas ímprobas apontadas”, explicou o Promotor de Justiça Weslei Machado Alves.

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou Inquérito Civil (IC) para apurar eventual prática de ato de improbidade administrativa, decorrente de fraude em processo licitatório destinado à aquisição de combustíveis e derivados para a Prefeitura Municipal de Humaitá. O IC foi instaurado pelo Promotor de Justiça Weslei Machado Alves, titular da 1ª Promotoria de Justiça do município, na terça-feira (17), em razão de denúncia referente ao Processo Licitatório n. 1/2021, vencido pela empresa M. M. Soares de Oliveira.

