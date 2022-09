Formada lista tríplice para procurador-geral de Justiça do Amazonas

Manaus/AM - O Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) do Ministério Público do Amazonas (MPAM) formou por meio de votação, nesta quinta-feira (1º), a lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça do Amazonas para o biênio 2022-2024.

Para o cargo, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior teve 113 votos, Lílian Marias Pires Stone teve 80 votos e Cley Barbosa Martins 60 votos. O promotor Edinaldo Aquino Medeiros recebeu 59 votos e Géber Mafra Rocha teve 31 votos.

A lista será encaminhada para o Governador do Amazonas, Wilson Lima. Atualmente, Alberto Rodrigues Júnior é ocupante do cargo e cumpre seu mandato no biênio 2020-2022.