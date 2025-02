Forças de segurança fiscalizam blocos de Carnaval em Manaus

Manaus/AM - As Forças de Segurança do Amazonas iniciaram, na tarde deste sábado (22), a primeira Central Integrada de Fiscalização (CIF) em blocos e bandas de Carnaval em Manaus. O objetivo da operação é verificar possíveis irregularidades, como a ausência de documentos obrigatórios e a presença de crianças e adolescentes nas festas.

A ação conta com a participação de agentes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e outros órgãos estaduais e municipais, e percorrerá todas as zonas da capital.

O delegado Fernando Bezerra destacou que o objetivo da operação não é impedir as festas, mas garantir que os eventos sejam realizados de forma segura, adequada e dentro da legalidade. A ausência de documentos obrigatórios e a presença de crianças e adolescentes são algumas das principais irregularidades que estão sendo verificadas.

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), comunicou que crianças menores de 12 anos não podem permanecer nos locais das bandas, principalmente à noite. Adolescentes de 12 a 18 anos só podem participar das festas acompanhados de um responsável legal e com os documentos necessários.

Agentes de trânsito do IMMU também acompanham as festividades e realizam alterações no trânsito quando necessário. Neste sábado, diversas avenidas e linhas de ônibus da capital passaram por intervenções devido aos eventos carnavalescos. As mudanças no trânsito continuam até o final do domingo (23).