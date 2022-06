Força-tarefa resgata crianças que estavam desaparecidas no Amazonas

As crianças foram encaminhadas ao lar de acolhimento, onde serão tomadas as providências cabíveis de segurança.

“Ao tomarmos conhecimento do caso, prontamente iniciamos as buscas incansáveis para localizá-las. Elas foram encontradas na noite daquele mesmo dia, por volta das 20h45, e foram encaminhadas a um abrigo da cidade”, disse a gestora.

Manaus/AM - Duas crianças, com idades de 6 e 8 anos, que haviam desaparecido na quarta-feira (08), no município de Santo Antônio do Içá, no Amazonas, foram encontradas por agentes de segurança do município.

