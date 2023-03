Força-tarefa para combater malária entre os yanomamis inicia no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) integra, a partir desta segunda-feira (6), a força-tarefa nacional para combate e controle da malária entre os Yanomami nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Santa Izabel do Rio Negro, na região do Alto Rio Negro.

A iniciativa faz parte do Centro de Operações de Emergência em Saúde - Yanomami (COE-Yanomami), do Ministério da Saúde, do qual a FVS-AM passa a fazer parte. Juntos, esses três municípios somam mais de 7,8 mil indígenas Yanomami, conforme dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

As ações de saúde seguem até 20 de março e destacam o combate e controle da malária, devido essa doença ser uma das principais endemias que afetam os Yanomami na localidade. A estratégia conta, também, com apoio do Distrito Sanitário de Saúde Indígena Yanomami (DSEI Yanomami), em parceria com as demais esferas do governo estadual, federal e municipais.

Malária na terra Yanomami

Em 2022, houve redução de 31% de casos de malária nas terras Yanomami. Foram 6.138 casos de malária registrados de janeiro a dezembro do ano passado. Em 2021, também de janeiro a dezembro, foram 8.913 casos da doença nessas localidades. Os técnicos da FVS-AM também apoiam a execução das ações de prevenção e eliminação da malária nas comunidades indígenas.

A equipe realizará testagem para investigação epidemiológica e diagnóstico da malária, além de busca ativa dos casos positivos, distribuição de mosquiteiros com inseticidas de longa duração e borrifações nas casas dos indígenas.